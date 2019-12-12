Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные IT-стартапы

Сбербанк вместе с партнерами провел Демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены 8 наиболее перспективных технологических стартапов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Участниками Демо-дня стали 25 предварительно отобранных на конкурсной основе стартапов и более 500 гостей.

Банк инвестирует в 14 компаний-участниц Акселератора по 6 миллионов рублей, а 8 победителей программы дополнительно получат еще по 4 миллиона рублей.

Кроме того, командам стартапов-победителей Сбербанк предложит индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы — Люксембург.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, глобальной целью Акселератора является продвижение России на рынке высоких технологий и предпринимательства. «Мы стремимся сделать нашу страну значительно более привлекательной на рынке инноваций и надеемся, что это движение будет подхвачено большим количеством компаний. Только через развитие предпринимательства мы сможем создать в России комфортный инвестиционный климат и цифровую экономику», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

За время акселерационной программы было заключено 154 партнерских контракта, протестировано 218 гипотез и проведено 792 встречи с российскими и международными компаниями и инвестиционными фондами. Выручка стартапов в период акселерационной программы выросла в среднем в два раза. У В2С-стартапов показатель MAU вырос на 110 процентов.

С первых дней программы стартапы дорабатывали свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка и его партнеров, чтобы по окончании программы запустить с ними пилотные проекты и договориться о сотрудничестве.

Программа акселератора Сбербанка и 500 Startups повторяет знаменитую программу 500 Startups, которая проводится в Сан-Франциско, США.