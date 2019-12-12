Начал вещание первый легальный сервис для просмотра российского ТВ за рубежом

Начал вещание первый сервис, позволяющий россиянам за рубежом легально смотреть программы российского ТВ через интернет, — Telecola.tv. Наряду с юридическими процедурами он станет мощным ударом по пиратскому сегменту этого бизнеса.

В частности, немецкая адвокатская контора по доверенности от «Газпром медиа» и субхолдинга РТВ подала в ноябре иск в Земельный суд Гамбурга, требуя от Kartina.tv прекратить пиратское вещание телеканалов ТНТ, ТНТ-4, «Пятница» и ТВ-3.

Самый популярный вариант просмотра российского ТВ для миллионов соотечественников, которые постоянно или временно проживают в Европе, США, Канаде, Израиле сейчас — декодер, который позволяет получать телетрансляцию через интернет. Такие приставки и доступ к различным пакетам каналов предлагают десятки провайдеров, от совсем крошечных до крупнейшего игрока этого рынка Kartina.tv с сотнями тысяч точек подключения. Однако практически все они, включая Kartina.tv, - пираты.

Российские телеканалы долгое время игнорировали эту проблему, хотя ущерб, наносимый их интересам, оценивается в сотни тысяч евро ежегодно. Сейчас на рынке появилась компания Vela Media, претендующая на статус единого оператора. Заключив договоры с Первым каналом и «Газпром медиа», Vela получила пакет из десятков каналов, включая «Первый» и его цифровое семейство, а также ТНТ, ТНТ-4, «Пятница», «Матч-планета», ТВ-3. Это, собственно, «контрольный пакет», за который готово платить большинство пользователей.

Если права на этот пакет принадлежат Vela Media, то пираты, и в первую очередь Kartina.tv, не могут заявлять, что работают в легальном поле. Договор с Первым каналом у Kartina.tv был разорван из-за отказа последней платить по счетам. При этом Kartina.tv заявила, что ее наказывают за трансляции (на зарубежную аудиторию) телеканала «Дождь» и летних митингов в Москве.

Благодаря работе юристов Vela и Первого, главный канал страны был полностью вычищен из сервисов Kartina.tv. И, как следствие, уже появились первые заявления от покупателей подписки и других пиратских сервисов. Покупатели считают, что их деньги должны быть возвращены, так как пакет телеканалов неполный. Пиратские сервисы сопротивляются, поскольку удовлетворение одной претензии может привести к массовым обращениям разочарованных клиентов. Для Kartina.tv это может обернуться катастрофой — если умножить стоимость подписки в 250 евро в год на абонентскую базу в сотни тысяч человек.

Если Первого канала больше нет в Kartina.tv, то у ТНТ и Развлекательного телевидения отключены только международные версии сервиса, а пиратское вещание продолжается.

Все крупные каналы закупают иностранные форматы, и на их базе создаются локализованные передачи. Однако их запрещено показывать за пределами территорий, права на которые куплены. Еще шире ограничения на показ фильмов и спортивных соревнований. Для экспорта сигнала каналы создают «очищенный продукт. К примеру, «Первый канал Всемирная сеть» или «ТНТ-интернешнл». Это и есть легальные международные версии.

Пираты, в первую очередь Kartina.tv, транслируют за рубежом ту же картинку, которую видят зрители в России. За это российским вещателям могут быть предъявлены многомиллионные штрафы из-за нарушения договора или будет запрещено использование того или иного формата. То есть пиратское вещание является для канала огромным финансовым и репутационным риском.

С середины 2019 года в интересах российских телеканалов борьбу с пиратством ведет Vela Media. Однако процесс этот не является простым, ведь запретить вещание того или иного пирата может только суд. Kartina.tv хочет сохранить монополию на зарубежном телерынке и диктовать свои пиратские правила российским каналам. Ежемесячно канал тратит на оплату работы своих адвокатов гигантские суммы, сопоставимые с теми, которые нужны для оплаты легального вещания российских каналов. Vela Media стремится сделать этот рынок прозрачным, открытым, легальным и доходным для всех участников.

Старт вещания Telecola.tv — один из важнейших этапов этой успешной стратегии. Vela Media направляет оферту мелким сервисам, работающим без соглашения, с предложением легализовать свой бизнес. Ряд договоров уже подписан, гораздо больше — в работе. Потребители от этого только выиграют — они не рискуют остаться и без денег, и без любимых каналов.