Воробьев поручил оцифровать меры поддержки малого и среднего бизнеса

Все меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также налоги должны быть максимально оцифрованы, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«Хотелось бы относиться очень внимательно к внедрению цифровизации услуг Росреестра, взимании задолженностей, контрольно-надзорной деятельности, Роспотреба», — сказал Воробьев.

Он отметил, что региональные власти стараются помогать бизнесу, особенно занятому в социальной сфере.

Московская область занимает третье место среди регионов по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. По приросту количества предприятий в этом сегменте регион находится на четвертом месте, говорится в сообщении.

Ранее по инициативе губернатора для поддержки предпринимателей в Подмосковье были введены компенсация затрат на модернизацию оборудования, особый режим налогообложения, кредитная поддержка. Кроме того, были открыты центры «Мой бизнес», где можно оформить все необходимые для начала деятельности документы.