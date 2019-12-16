Группа «Алиса» даст концерт в день рождения Константина Кинчева

Группа «Алиса» даст традиционный концерт в день рождения фронтмена Константина Кинчева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что выступление состоится 28 декабря в московском клубе «Известия Hall». Коллектив планирует исполнить «внепрограмнные» песни, которые редко звучат со сцены. Билеты можно приобрести на сайте.

Группа« Алиса» была образована в 1983 году в Ленинграде. С тех пор она записала более 20 альбомов. Автором многих песен коллектива является Константин Кинчев, который стал вокалистом «Алисы» в 1984 году. За время своего существования в группе сменилось около десятка разных музыкантов. Кинчев вместе с остальными участниками «Алисы» создал такие альбомы, как «Энергия», «Блок ада», «Шестой лесничий», «Черная метка», «Солнцеворот» и другие.

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