Власти Подмосковья отчитались об обработке дорог противогололедными реагентами

В Подмосковье за минувшие выходные очистили и обработали противогололедными материалами около 40 тысяч километров областных дорог, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО в понедельник, 16 декабря.

«В выходные на областные дороги области вышли более 1,7 тысячи единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме», — рассказал Гержик.

По его словам, в первую очередь обрабатывали трассы с самым интенсивным движением, а также наиболее аварийные участки: путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, подъемы. Работы контролируют, в том числе с помощью мобильного приложения, уточнил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил качество отремонтированных дорог. Он отметил, что власти выделяют на эти цели значительные средства.