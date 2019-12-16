Питон попытался задушить медоеда и стал его жертвой

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Участники сафари в ботсванском национальном парке Чобе сняли на видео питона, который напал на медоеда, но в итоге сам стал его жертвой. Ролик опубликовало издание Unilad.

Змея пыталась задушить сопротивляющееся животное, но ей помешал пробегавший мимо шакал. Отгоняя его, она ослабила хватку, чем тут же воспользовался медоед. Он вырвался, схватил питона за хвост и поволок в кусты.

Тем временем к шакалу присоединился собрат. Пока один нападал на медоеда, другой пытался утащить змею. Драка переросла в перетягивание питона, в котором победил медоед. Он затащил неподвижную змею в кусты и оставил шакалов ни с чем.

Медоеды — небольшие хищники длиной от 55 до 77 сантиметров. Они бесстрашно нападают на животных, которые крупнее их самих, и почти не имеют естественных врагов. Толстую шкуру медоедов трудно прокусить, а в случае опасности они, подобно скунсам, испускают зловонный запах.

Национальный парк Чобе в Ботсване — одно из крупнейших мест концентрации диких животных в мире. В нем обитают более 400 видов птиц и несколько десятков видов крупных млекопитающих. Популяция слонов, живущих в Чобе, насчитывает более 50 тысяч особей.

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