Досрочную санацию банка ДОМ.РФ в Минфине связали с эффективным менеджментом

Досрочное завершение процедуры финансового оздоровления (санации) банка ДОМ.РФ свидетельствует о высоком качестве работы менеджмента. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС. Так он прокомментировал сделанное 18 декабря заявление ЦБ о досрочном выходе банка ДОМ.РФ (бывший «Российский капитал») из процедуры санации.

«Досрочный выход обусловлен эффективной работой менеджмента банка и хорошими финансовыми показателями», — отметил Моисеев.

С этой оценкой согласился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что многие банки после входа в процедуру санации «так и закрепились в этом статусе», что негативно отражается на имидже кредитных организаций. «ДОМ.РФ чуть ли не первый банк, который завершил эту процедуру, причем досрочно, что говорит о качестве менеджмента», — сказал он.

Аксаков также отметил, что санация не ограничивала работу банка, однако ее завершение означает, что банк будет соблюдать все нормативы ЦБ (при санации это необязательно) и станет конкурентным игроком на финансовом рынке.

Сроки санации банка ДОМ.РФ были достаточно компактными за счет быстрой утилизации непрофильных и токсичных активов, пояснил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. На также отметил смену бизнес-модели банка.

«До смены акционера "Российский капитал" был универсальным государственным банком второго эшелона, у которого не было точной специализации, — он занимался всем подряд, демонстрируя операционный убыток и плохие показатели эффективности. Со сменой акционера была проведена расчистка баланса, создание опорного банка ипотечно-строительного цикла с комплексом специализированных услуг», — отметил Бархота.

По его словам, санация позитивно сказалась на кредитном рейтинге банка. Это позволило кредитной организации более эффективно заниматься ипотечным кредитованием за счет снижения стоимости фондирования и доли дорогих клиентских пассивов, а также увеличения доли долговых ценных бумаг.

«Завершение санации и переход под регулярный надзор — новые возможности для Банка ДОМ.РФ. Принятое Банком России решение — это не только признание исполнения мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, но и оценка состоятельности бизнес-модели уполномоченного банка в жилищном строительстве, которую мы при поддержке правительства Российской Федерации реализуем в течение последнего года. Мы намерены активно наращивать свое присутствие на рынке финансовых продуктов и услуг, связанных с жилищным строительством. На сегодняшний день банк уже является опорным кредитором строительной отрасли и намерен в 2020 году увеличить объем сделок по проектному финансированию застройщиков до 1 триллиона рублей», — прокомментировал новость председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Банк ДОМ.РФ санировался с 2009 года. Процедуру планировалось завершить в 2025 году.

