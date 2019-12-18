Экономический прорыв России поставили под сомнение

Экономический прорыв, обещанный президентом Владимиром Путиным в ходе ежегодной пресс-конференции в 2018 году, пока недостижим для России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Российский президент в майском указе 2018 года поручил обеспечить ускорение роста ВВП России до среднемирового уровня (около трех процентов) к 2024 году. Сделать это предполагалось за счет масштабной программы нацпроектов стоимостью почти 26 триллионов рублей и рассчитанной до конца 2024 года. Согласно закону о федеральном бюджете, на показатель в 3,1 процента России должна выйти уже в 2021 году.

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Однако по итогам 2019 года рост экономики страны не удалось значительно разогнать. Экономисты поставили под сомнение, что в 2019-м он превысит 1,3 процента. В правительстве рассчитывают добиться лучшего показателя в 2020 году на фоне высоких государственных расходов и низких процентных ставок. Как пояснила экономист Renaissance Capital Софья Донец, чей прогноз на будущий год является одним из самых оптимистичных, это может оказаться сложной задачей. «Россия — стареющая страна, поэтому потребуется основательная реструктуризация экономики, чтобы подстегнуть рост ВВП», — сказала она.

По прогнозу Bloomberg, рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,2 процента, а в 2020-м — 1,6 процента. Пока единственными положительными достижениями российского экономики специалисты видят некоторый рост спроса после пяти лет падения реальных доходов россиян. «Спрос в России начал возрождаться, однако пока еще не наверстал упущенное», — сказал экономист Bloomberg Скотт Джонсон. Кроме того, аналитики отмечают в качестве позитивной тенденции снижение инфляции ниже таргета Центробанка в 4 процента.

Экономисты утверждают, что 2020 год будет иметь решающее значение для реализации планов президента России — именно тогда станет ясно, «можно ли достичь цели Путина», сказала главный экономист Nordea Bank в Москве Татьяна Евдокимова.

Ранее Всемирный банк заявил, что ускорение роста ВВП России до среднемирового уровня к 2024 году, прописанное в майском указе, невозможно. Для этого нужны структурные реформы. И хотя главную из них — пенсионную — в России уже провели, необходимо также увеличить поток трудовых мигрантов, привлечь новые инвестиции и повысить совокупную факторную производительность. Однако, по данным экономистов, даже при условии выполнения всех предписаний разогнать экономику до среднемировых темпов роста удастся не раньше 2028 года.

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