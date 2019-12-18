Губернаторская елка состоялась в Подмосковье

Губернаторскую новогоднюю елку провели для юных жителей Московской области в доме регионального правительства, праздник посетили 1,5 тысячи детей. Об этом в среду, 18 декабря, передает РИАМО.

«Это дети, которые в этом году достигли каких-то успехов, и дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию», — рассказала министр социального развития области Ирина Фаевская.

Каждому участнику вручили подарок от главы региона, отметила она. Министр пожелала ребятам здоровья и трудолюбия, и выразила надежду на встречу в следующем году.

В свою очередь, представитель Ногинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Лимонникова отметила хорошую организацию праздника. По ее словам, дети остались в восторге от увиденного.

«Для кого-то это вообще станет впечатлением на всю жизнь» ,— добавила она.