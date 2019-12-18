Авиакомпания «Победа» отметила пятилетний юбилей

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отметила пятилетний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в базовом аэропорту компании — во Внуково, говорится в сообщении перевозчика.

Свои поздравления в адрес авиакомпании направил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он отметил, что «Победа» является «ярким примером востребованного проекта в новейшей истории российской гражданской авиации».

В ходе торжественного мероприятия министр транспорта РФ Евгений Дитрих поздравил коллектив компании с юбилеем и пожелал дальнейшего успешного развития. «За эти годы компания перевезла 29 миллионов пассажиров, 12 процентов из них сели в самолет впервые. «Победа» расширяет горизонты, дает возможность людям пользоваться воздушным транспортом», — отметил министр. Евгений Дитрих подчеркнул, что сегодня «Победа» правильно выстраивает региональную маршрутную сеть, перевозит пассажиров туда, куда другие никогда не летали.

Председатель совета директоров «Победы», генеральный директор «Аэрофлота Виталий Савельев подчеркнул, что «Победа» «больше не стартап и не начинающий проект низкобюджетного перевозчика, первая пятилетка позади». «Лоукостер оказался в высшей мере успешным и необходимым для россиян. «Победа» не просто изменила облик нашей отрасли, она изменила подход людей к авиаперелетам. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян начали летать и продолжают это делать регулярно, что еще важнее. «Победа» показала всей отрасли, что можно не только продавать дешевые билеты, но и быть сверхэффективной компанией, привлекательной для инвесторов», — заявил он.

Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Сапрыкин назвал авиакомпанию «Победа» «одним из ведущих перевозчиков Внуково, который обеспечивает 31,7 процента пассажиропотока аэропорта». «У лоукостера средний налет на Boеing 737 — рекордный, который составляет 15-16 часов в сутки на одно воздушное судно. Таких результатов возможно было добиться благодаря совместной слаженной работе. В том числе за счет сокращения разворотного времени в аэропортах. Рейсы авиакомпании «Победа» во Внуково от момента посадки до взлета обслуживаются менее чем за 30 минут. Только в аэропорту Внуково, пока лоукостер заправляется топливом, одновременно с двух трапов проводится посадка пассажиров на борт», — рассказал гендиректор Внуково.

С начала полетов «Победа» перевезла около 29 000 000 человек, 12 процентов пассажиропотока составляют люди, которые до появления лоукостера путешествовали только наземными видами транспорта. Высокую востребованность перевозчику обеспечила тарифная политика: по данным крупнейших метапоисковиков, российский лоукостер является бессменным ценовым лидером в России в течение пяти лет, предлагая цены в среднем на 25-30 процентов ниже классических компаний. За пять лет полетов «Победа» продала 1 760 000 билетов по минимальным тарифам — 499 и 999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

«Пять лет назад нам дали громкое имя — "Победа". И мы должны были оправдать это доверие. Оправдать не только перед "Аэрофлотом", который провел исполинскую работу для законодательных изменений, необходимых для создания и существования лоукостера в России. В первую очередь, мы должны были оправдать надежды и ожидания нашей многомиллионной аудитории. Пять лет мы добросовестно трудились не ради почетных званий и наград, а для людей. Один из важнейших показателей этого года был достигнут в июле, когда мы первыми в истории российской авиации перевезли всего на 30 самолетах 1 000 000 человек. Это говорит не только о высочайшей востребованности нашей "Победы", но и сверхэффективной работы нашей команды», — заявил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 95-96 процентов, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов — это самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

За пять лет полетов «Победа» заслужила звание лидера во множестве российских и мировых авторитетных рейтингов. В частности, как следует из рейтинга авторитетного британского издания Airline Business — ведущего международного отраслевого ресурса, авиакомпания поставила абсолютный мировой рекорд по темпам роста объема перевозок в 2018 году. Безоговорочное лидерство «Победы» в списке главных игроков мирового авиационного рынка обеспечил прирост пассажиропотока на 56,8 процента в 2018 году.

Ранее по этому же показателю «Победу» лидером среди всех европейских лоукостеров признал ведущий мировой аналитический центр CAPА (Centre for Aviation), один из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации.

По итогам 2015 года «Победа» была признана глобальным отраслевым изданием Airline Business мировым лидером по темпам роста среди лоукостеров. Тогда она заняла 71-ю строчку в рейтинге, поднявшись сразу на 29 позиций. По итогам 2016 года издание Airline Business назвало «Победу» мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки. Кроме выдающихся финансовых результатов российский лоукостер продемонстрировал лучшие производственные показатели, заняв первое место в Европе по росту загрузки рейсов.

В 2018 году авиапроизводитель Boeing заявил, что российская «Победа» устанавливает новые стандарты авиаиндустрии мира. Компания, по признанию Boeing, стала мировым лидером по среднесуточному налету на типе самолетов Boeing 737-800, превзойдя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков.

Флот «Победы» состоит из 30-ти современных самолетов Boeing 737-800, поставляемых в компанию напрямую с завода-производителя.

