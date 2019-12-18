Власти Подмосковья анонсировали новогоднюю экоакцию

Экологическая акция по переработке деревьев «Подари своей елке вторую жизнь» стартует на территории Подмосковья с середины января, сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский. Его цитирует РИАМО в среду, 18 декабря.

По его словам, в прошлом году в рамках экоакции собрали свыше 7,5 тысячи елок.

«В этом году мы рассчитываем собрать в разы больше елей, потому что в течение года мы видели высокую вовлеченность населения в раздельный сбор отходов», — сказал он.

Велиховский уточнил, что из собранных елок потом изготовят элементы для игровых площадок, которые планируют передать в детские дома. Сдать дерево можно будет в специальный пункт.

Экоакция «Подари своей елке вторую жизнь» направлена на то, чтобы деревья не выкидывались на контейнерные площадки около дома и в мусоропроводы, говорится на сайте областного правительства.

Ранее сообщалось в регионе в период новогодних каникул установят более полторы тысячи елок.