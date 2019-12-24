Получивший помощь Корпорации МСП бизнес показал рост доходов

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и ФНС России в 2019 году провела анализ динамики количества субъектов МСП и численности занятых у них. Анализ деятельности компаний, воспользовавшихся услугами Корпорации МСП, показал, что они показывают прирост численности сотрудников и увеличение дохода. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Количество компаний МСП, получивших поддержку Корпорации МСП в 2018 году, составило около 710 тысяч. Согласно данным ФНС России имеется информация о деятельности более 620 тысячах компаний (87,4 процента).

Данные анализа учитывают различные категории бизнеса: микро, малые и средние предприятия; разные сферы их деятельности, а также распределение по различным регионам РФ.

В результате сравнения отмечался рост числа занятых у компаний МСП, получивших поддержку Корпорации (+11,5 процента), в отличие субъектов МСП, не получавших такую поддержку (-6,2 процента).

Рост у компаний МСП, получивших поддержку Корпорации, наблюдается и в части доходов. В 2018 году он составил 20,1 процента, в то время как у предпринимателей, не получавших такую поддержку это значение находится всего на уровне 1 процента.

Аналогично динамика отмечена и в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а также в 2016 году по отношению к 2015 году.

Так анализ показал прирост числа занятых у субъектов МСП, получивших поддержку Корпорации (от +3,7 до +7,7 процента по разным мерам поддержки в 2016 году и от +0,9 до +8,7 процента по разным мерам поддержки в 2017 году), в отличие субъектов МСП, не получавших такую поддержку (-3,4 и -6,3 процента соответственно).

Также у субъектов МСП, получивших поддержку Корпорации МСП отмечается и рост доходов в 2017 году. Он составил от +33,3 до +38,8 процента по разным мерам поддержки в 2016 году и от +11 до +20,1 процента по разным мерам поддержки в 2017 году, в то время как у субъектов МСП, не получавших такую поддержку это значение составляет +24,6 процента в 2016 году и -8,8 процента в 2017 году.