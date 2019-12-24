Россиянам рассказали о правилах лечения насморка

Насморк может вызвать серьезные осложнения, в связи с чем его нужно правильно лечить. О правилах лечения заболевания рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

По словам Лукиной, больным с острым ринитом надо соблюдать постельный режим. Если такой возможности нет, надо проветривать и увлажнять помещение, чтобы помешать распространению бактерий, а также промывать нос солевыми растворами. Кроме того, стоит избегать общественного транспорта.

Если от ринита не удалось избавиться за 4-5 дней, надо обратиться к врачу, так как могут возникнуть осложнения. Специалист подчеркнула, что не стоит использовать сосудосуживающие препараты дольше 5-7 дней, так как это грозит медикаментозным ринитом. Она добавила, что не следует применять и народные методы, например прогревать нос солью или вареными яйцами, так как это облегчит симптомы болезни только на начальной стадии.

Кроме того, нужно правильно сморкаться, особенно если нос уже плохо дышит и появился сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые палатки, а одноразовые бумажные.

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