Предпринимателям Тулы представили «Зеркальный реестр проверок»

«Зеркальный реестр проверок», являющийся новым функционалом портала Бизнес-навигатор МСП, станет эффективным инструментом для создания благоприятного бизнес-климата в регионе. Об этом заявил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман в рамках стратегической сессии в Туле, посвященной реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.

В ходе презентации нового функционала участники стратсессии отдельно рассмотрели типичные, наиболее распространенные нарушения субъектами МСП обязательных требований и то, как избежать этих нарушений в дальнейшем.

«Мы не первый раз проводим в Туле бизнес-миссию Корпорации, видя заинтересованность предпринимателей и руководства региона в использовании инструментов государственной поддержки МСП. Сегодня мы особенно внимательно рассматривали проекты, связанные с развитием туризма, так как Тула является перспективным направлением как для событийного, так и для гастрономического туризма. В туристической сфере традиционно занято много компаний из сегмента МСП», - отметил он.

На стратегической сессии были презентованы четыре новых инвестиционных проекта, реализация которых будет способствовать качественному развитию городской инфраструктуры и увеличению туристического потока в регион. В частности, компания «Джей-групп» планирует привлечь финансирование для проекта проведения в Туле мультиформатного музыкального фестиваля «Дикая мята 2020». Компания «СМАК» презентовала проект по созданию многофункциональных гастрономических пространств - единой экосистемы, в которой производитель и торговые точки могут открыто реализовывать товар, а потребитель имеет возможность приобретать качественную продукцию. Компании «Дзоци» финансирование необходимо для расширения производства экологически чистых продуктов местных производителей, в том числе для реализации на туристических объектах и мероприятиях Тулы. Также на мероприятии был презентован проект ИП Лабзин В.В. по созданию сети зарядных станций для электротранспорта.

Общий объем инвестиций в эти проекты может составить 174 миллиона рублей,

В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Тульской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,7 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. По состоянию на середину декабря более 600 крупнейших заказчиков Тульской области заключили контракты на общую сумму более 56,7 миллиарда рублей с 1379 субъектами МСП, зарегистрированными на территории региона.