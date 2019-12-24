Эксперты рассказали о мерах по спасению Волги

Объем загрязненных стоков в Волгу должен быть снижен в 3 раза до 2024 года. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на пресс-конференции, посвященной реализации федерального проекта по восстановлению реки Волги, являющейся главной водной артерией России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Проект предполагает очистить так называемые каналы-рыбоходы, провести углубительные работы, которые предусматривают изъятие лишнего грунта, заменить устаревшие системы очистки на новые, модернизировать существующие, создать дополнительные искусственные нерестилища, сократить водную растительность в тех местах, где ее слишком много, предотвратить дальнейшие процессы опустынивания, в 4 раза увеличить скорость воды в водопропускных сооружениях.

Как рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, из экологических проблем людей больше всего беспокоит воздух, а на втором месте — вода, причем не питьевая, а именно речная. Это, по его словам, подчеркивает значимость федерального проекта по реабилитации Волги.

Россияне, по его словам, всерьез обеспокоены чистотой речной воды, обмелением водоемов и наличием в них рыбы. По данным Росрыболовнадзора, в Волге хуже всего дела обстоят с белугой. Если в середине XX века в ее акватории было зафиксировано около 25 тысяч белуг, идущих на нерест, то в начале XXI века их число не превышало 5 тысяч. Сейчас эта рыба на грани исчезновения.

«По берегам этой реки расположено 1166 очистных сооружений, — рассказала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. — Многие из них требуют реконструкции. А для того, чтобы разработать как минимум один проект реконструкции, требуется как минимум 500 миллионов рублей. Для реализации федерального проекта заложены как федеральные деньги, так и так называемые консолидированные бюджеты. Это региональные средства и спонсорство банков. Хочу отметить, что банки охотно инвестируют в нацпроекты, но нам бы не мешало, как в других странах, ввести понятие «зеленое финансирование». Когда инвесторы будут понимать, что «проект окрашен в зеленый цвет», условия финансирования могут стать еще лучше».

Еще одной проблемой Волги являются затонувшие суда, которые десятилетиям лежат на дне реки. Их подъем и дальнейшая утилизация — также задачи федерального проекта. «Мы наблюдаем на дне Волги в акватории Волгограда корабли разного формата и многослойные завалы бревен. Эти завалы меняют течения, размывают берега, в итоге очень много грунта смывается в русло реки, и она мелеет», — рассказал Виталий Степанюк, руководитель дайв-клуба «Дайвинг-Волга».

По словам руководителя дайвинг-центра Сергея Крутоголова, в акватории Самары лежит очень много железа, однако эксперты должны принять решение, какое из них поднимать, а какое нет. «Ведь часто бывает, что среди «мусора» рыба устраивает нерестилища. И после изъятия этих объектов она пропадает», — рассказал он.

Волга — река длиной 3350 километров. На сегодняшний день 38 процентов всех неочищенных стоков, имеющихся в стране, «впадают» в Волгу. Вдоль ее берегов сосредоточена половина российских производств. В бассейне реки живет 60 миллионов человек из 39 субъектов федерации.

