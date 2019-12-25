Объявлено имя первого хедлайнера Live Fest Summer 2020

Стало известно имя первого хедлайнера Live Fest Summer 2020. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что на фестивале выступит хип-хоп-артист Баста. Мероприятие традиционно пройдет на «Розе Хутор» с 21 по 23 августа. Полный список участников будет опубликован в феврале на сайте Live Fest. Там же можно приобрести билеты со скидкой.

Хедлайнерами прошедшего летом 2019 года мероприятия стали Little Big. Кроме того, на сцене в горах гости услышали «Ленинград», «Сплин», Brainstorm, «Хлеб», Звонкого, Animal ДжаZ и других. Фестиваль был организован на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря.

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