МСП Банк занял первое место по доле финансирования в приоритетных отраслях

Объем финансовой поддержки МСП Банка предоставленной компаниям в приоритетных нишах и неторговых отраслях составил в 2018 году 91,9 процента от общего числа выданных кредитов. При этом, в среднем по рынку, этот показать держится на уровне 41,1 процента (по данным Банка России). Аналогичная структура кредитного портфеля сохранится по итогам 2019 года.

Объем финансовой поддержки, предоставленной МСП Банком субъектам МСП в 2018 году, составил 108,9 миллиарда рублей, а объем финансовой поддержки в приоритетных нишах и неторговых отраслях – 100,1 миллиарда рублей. По состоянию на середину декабря 2019 года, объем финансовой поддержки, предоставленной банком в 2019 году, составил 188,7 миллиарда рублей, а объем финансовой поддержки в приоритетных нишах и неторговых отраслях – 173,6 миллиарда рублей.

МСП Банк в 2019 году обеспечил предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в приоритетных и социально значимых нишах, определенных в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: объем финансовой поддержки МСП в ДФО – 16,8 миллиарда рублей (45 процентов от показателя Национального проекта в 2019 году), в СКФО – 9,2 миллиарда рублей (184 процента от показателя Национального проекта в 2019 году); объем кредитования под залог интеллектуальной собственности – 1,7 миллиарда рублей (170 процентов от показателя Национального проекта в 2019).

МСП Банк осуществляет кредитование субъектов МСП по ставкам существенно ниже рыночных. Средние ставки по рынку банковского кредитования (январь-сентябрь 2019 года), по данным Банка России, составили 10,6 процента, в то время как средняя ставка по кредитам МСП Банка - 8,9 процента.