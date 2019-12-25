Корпорация МСП и SCHNEIDER GROUP договорились о реализации совместных проектов

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и немецкая компания SCHNEIDER GROUP (услуги по поддержке выхода на рынок и аутсорсинг бизнес-процессов) заключили соглашение о реализации совместных проектов по локализации. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В рамках партнерского соглашения SCHNEIDER GROUP сможет направлять запросы на поиск потенциальных поставщиков, перспективных площадок и производственных партнеров из числа субъектов МСП. Кроме того, Корпорация организует взаимодействие между клиентами SCHNEIDER GROUP и банками-партнерами Корпорации МСП.

«Корпорация МСП является ключевым институтом развития малого и среднего предпринимательства в России. Подписание «дорожной карты» по локализации производства партнеров компании SCHNEIDER GROUP в России является важным шагом на пути развития нашей стратегии по оказанию услуг локализации», — подчеркнул главный исполнительный директор и президент SCHNEIDER GROUP Ульф Шнайдер.

Руководитель дирекции международной деятельности Корпорации МСП Никита Банцекин отметил, что мероприятия, направленные на расширение кооперационных связей между российскими МСП и иностранными компаниями, работающими в России, утверждены в национальном проекте в дополнение к другим инструментам, нацеленным на развитие субъектов МСП как поставщиков крупных компаний. «Уверен, что подписание будет полезно как нашим партнерам из SCHNEIDER GROUP, так и потенциальным поставщикам услуг из числа российских компаний малого и среднего бизнеса», — добавил он.