Бэби-бумеры показали рекордные темпы роста интернет-трафика в сети Tele2

Tele2 с помощью технологий big data проанализировал профили потребления представителей разных поколений за 2017– 2019 годы. Исследование показало, что уже второй год бэби-бумеры (родились в период с 1944 по 1963 годы) бьют рекорды по темпам роста интернет-трафика: среднее количество гигабайт, скачанных на человека с января, удвоилось год к году. При этом самые молодые пользователи проиграли своим бабушкам и дедушкам по динамике потребления 9 процентных пунктов, говорится в исследовании. Использование ими data-услуг за тот же период выросло на 91 процент.

Для исследования специалисты проектного офиса big data Tele2 обратились к данным российской школы теории поколений. Лидером по объему скачанного интернет-трафика в 2019 году остаются представители поколения Z — дети и подростки, которые родились после 2003 года в эпоху активного развития интернета. Одному клиенту Tele2 в возрасте до 16 лет в среднем в 2019 году понадобилось 270 гигабайт. При этом «зеты», живущие в Москве и Санкт-Петербурге, качают примерно 247 и 242 гигабайта на одного человека в этом году соответственно.

На втором месте по среднему числу скачанных гигабайтов в 2019 году расположились миллениалы (поколение Y), которые родились в 1985–2002 годы. Они потребляют в два раза меньше интернет-трафика на одного пользователя – 137 гигабайт. На третьей позиции – представители поколения X (родились в 1964–1984 годы). «Иксы» отстают от миллениалов по потреблению трафика более чем в три раза – в среднем на одного клиента пришлось 44 гигабайта. Среднее потребление мобильного интернета выросло среди представителей всех поколений: за 11 месяцев этого года каждый абонент оператора скачал в 2,3 раза больше гигабайтов, чем в 2017 году.

Что касается голосовых услуг, самыми разговорчивыми оказались миллениалы – абоненты оператора в возрасте от 17 до 34 лет. Меньше остальных любят поговорить по телефону представители поколения Z. Интересно, что они не отказываются от SMS: по количеству отправленных в этом году сообщений «зеты» занимают второе место (111 SMS). Лидируют по этому показателю также миллениалы: каждый из них в среднем посылает 134 сообщения в год. Совсем не любят писать SMS бэби-бумеры – поколение родившихся в 1944–1963 годы. Среди них на абонента приходится меньше 15 сообщений в этом году.

Как выяснилось, большинство представителей поколений Y и Z предпочитают устройства компании Apple. Эти смартфоны удерживают лидирующие позиции на протяжении трех последних лет. Самой популярной моделью в 2019 году оказался Apple iPhone 7. Большинство «иксов» сейчас пользуются смартфоном Huawei Honor 7S. Причем этот аппарат сместил лидера прошлого года — модель Samsung Galaxy J1. Бэби-бумеры пока выбирают Nokia, но в тройке лидеров на протяжении трех лет держатся разные модели Samsung. В 2019 году это смартфоны Samsung Galaxy J1.

Представители всех поколений активно путешествуют по России и за границу. С 2017 года в 8 раз выросло количество поездок и в 4 раза — число уникальных путешественников. Абоненты, которые покидали свой регион, в среднем два раза были за границей и совершили 3-4 поездки по России. При этом общее количество путешествий по стране в 2019 году в 7 раз превышает число поездок за границу. Всего клиенты Tele2 в этом году отправились в путешествие более 56 миллионов раз.

Активнее всех ездят по России и миру представители поколения Х: они лидируют и по количеству поездок, и по числу уникальных путешественников. Так, в этом году они совершили 54 процента всех поездок по стране и 56 процентов — за границу. Чуть реже отправлялись в дорогу миллениалы: на их долю пришлось примерно 34 процента всех путешествий. На третьем месте по количеству поездок оказались бэби-бумеры: на их долю приходится 11 процентов туров заграницу и 10 процентов — по России. Реже всех путешествуют представители поколения Z. Это оправдывает название «хоумлендеры» («домоседы»), которое часто применяется по отношению к самому молодому поколению.

