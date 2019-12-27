«Наука и магия» получила 15 миллионов рублей при помощи StartTrack

Компания «Наука и магия» сообщает о завершении в декабре инвестиционного раунда на краудинвестинговой платформе StartTrack, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Лента.ру». В общей сложности компания привлекла 15 миллионов рублей от пяти инвесторов.

«Наука и магия» известна созданием интерактивных экспозиций для детей и взрослых «Твой Космос» и «Мир кубиков». С июня 2018 года выставки «Твой Космос» и «Мир кубиков» в 20-х городах России посетило более 250 тысяч человек. Сегодня они представлены в Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Тюмени. В январе эти и другие выставки «Науки и магии» отправятся на гастроли по городам России.

«Твой космос» — масштабная выставка, представляющая собой тысячи квадратных метров интерактивных экспонатов, космических мастер-классов и квестов. Экспозиция «Мир Кубиков» демонстрирует собранные из деталей детских конструкторов шедевры мировой живописи, архитектуры, скульптуры, а также знаменитых героев кино, мультфильмов и видеоигр.

«Наша цель — принести пользу детям и взрослым по всей стране. StartTrack помогает нам в этом. Мы хотим выразить основателям площадки и, конечно же, инвесторам, свою искреннюю благодарность», — комментирует генеральный директор «Науки и магии» Александр Катков.

Полученные в рамках инвестиционного раунда средства будут направлены на создание новых образовательных экспозиций. Основная цель проекта – просвещение молодого поколения.

«Компания очень продуманно подошла к поиску инвесторов и правильно донесла до них идею бизнеса. Все документы, требовавшиеся для привлечения инвестиций — презентация, финансовая модель, отчет по предыдущим результатам деятельности, были подготовлены идеально. Поэтому я не вижу ничего удивительного, что "Наука и магия" быстро нашла инвесторов среди десятков тысяч, которые зарегистрированы на StartTrack», — сказал инвестиционный директор StartTrack Сергей Четвериков.

