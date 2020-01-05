В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

Компания Taryan Group объявила об отмене запланированного ранее выступления российского публициста и бизнес-тренера Ирины Хакамады на «Форуме больших мечтателей» (DreamBIG Forum) в Киеве. Незадолго до этого в украинской прессе появились публикации о том, что Хакамада в 2014 году одобрительно высказалась о присоединении Крыма к России и называла президента Владимира Путина победителем.

В Taryan Group принесли извинения гостям форума за отмену выступления Хакамады. Отмечается, что после «первичной проверки» организаторы мероприятия согласовали с властями возможность ее въезда на Украину, однако «позже, чем хотелось бы», узнали о несоответствии «некоторых ценностей».

«Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной», — добавили в компании. DreamBIG Forum, как ожидается, пройдет в Киеве в конце февраля.

Taryan Group сообщила о приглашении Хакамады на бизнес-форум в качестве спикера 26 декабря. Украинские СМИ, в частности «Гордон» и NV.ua, обратили внимание на исходную публикацию 4 января, после чего она была удалена. Издания привели высказывание публициста в адрес Владимира Путина о присоединении Крыма к России: «Как уж произошло, так произошло, но вы победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела».

Хакамада также называла присоединение полуострова к России «тактической аннексией». В интервью «Эху Москвы» в апреле 2014-го она сказала, что это подняло доверие населения к президенту на новый уровень, что подтверждается исследованиями социологов.

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