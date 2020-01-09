Полицейский случайно нашел украденную перчатку с автографом легендарного боксера

Офицер полиции из австралийского города Кернс, штат Квинсленд, нашел украденную боксерскую перчатку с автографом Мухаммеда Али, когда разыскивал подростка по подозрению в совершении других преступлений. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Перчатка с автографом легендарного боксера исчезла из офиса горнодобывающей компании в 700 километрах от Кернса, в городе Маккай, где она была выставлена в стеклянной витрине. Ее стоимость оценивается в восемь тысяч австралийских долларов (336 тысяч рублей).

Полицейский обыскивал дом в Кернсе в рамках расследования краж, в совершении которых подозревался 14-летний подросток. Он случайно заметил лежавшую на полке боксерскую перчатку и обратил на нее внимание, так как ранее слышал новость о пропаже спортивной реликвии. Полицейский увидел на перчатке автограф Мухаммеда Али.

Сотрудник полиции отнес реликвию в полицейский участок, откуда ее вернут владельцам. Подростка обвиняют в многократных кражах различного имущества, в том числе компьютеров.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке 14-летний подросток притворился полицейским и украл кошелек у слепого мужчины. Юноша приблизился к 64-летнему мужчине с белой тростью, представился офицером полиции и предложил провести его через турникеты на станции, а как только слепой мужчина согласился, подросток расстегнул рюкзак инвалида, достал из него кошелек и убежал.

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