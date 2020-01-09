ВСК передала более 4 миллионов рублей в благотворительный фонд Игоря Акинфеева

По итогам 2019 года в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный всемирно известным российским вратарем Игорем Акинфеевым, Страховой Дом ВСК перечислил более 4 миллионов рублей. Так завершился первый этап реализации федерального социального проекта «Пенальти», реализуемого ВСК и Игорем Акинфеевым с целью поддержки талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов, говорится в сообщении ВСК.

Отмечается, что средства будут потрачены на развитие и поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны.

Чтобы принять участие в проекте, при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» необходимо ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд «Страна футбола».

«ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер, — отметил Игорь Акинфеев. — Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех — это победа всего российского спорта».

Помимо федеральной кампании ВСК организовала ряд мероприятий для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию. Так, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Они приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола».

По словам руководителя департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеоноры Марталлер, ВСК намерена и дальше вести социальный проект «Пенальти» совместно с Игорем Акинфеевым. «Мы продолжим развивать наши отношения с благотворительным фондом «Страна футбола» для помощи и содействия талантливым детям, — отметила она. — Поддержка юных спортивных дарований — одна из важнейших социальных миссий ВСК».

