Женщина очнулась во время собственных похорон

В индийском штате Карнатака очнулась женщина, которую врачи сочли умершей. Об этом сообщает издание The Hindu.

55-летняя Малати Чаугули (Malati Chougule) поступила в частную больницу в городе Белгаум с сильным жаром. Вскоре она потеряла сознание. Врачи не смогли реанимировать пациентку и через несколько часов констатировали ее смерть.

Родственники оплатили медицинские услуги, забрали тело и отвезли в деревню, где жила Чаугули. Тем же вечером тело положили перед домом женщины, где собрались ее друзья и члены семьи. Пока они готовились к похоронам, она очнулась, открыла глаза и поднялась.

Кто-то из присутствующих предположил, что женщина не умирала, а была в коме. Другие сочли ее «воскрешение» чудом и отказывались признавать иные объяснения.

В октябре сообщалось, что в индийском штате Одиша скотовод, потерявший сознание из-за сильного жара, очнулся во время собственных похорон. Родственники сочли его мертвым, когда нашли его на пастбище без признаков жизни.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!