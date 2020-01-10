Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом. Об этом сообщает UNO TV.

Мальчик застрелил учителя и ранил еще по меньшей мере шестерых — пятерых учеников и одного преподавателя. После этого он покончил с собой.

Пострадавших госпитализировали, об их состоянии ничего не сообщалось. По разным данным, стрелку было от 11 до 12 лет. Известно, что он жил со своей бабушкой. В здание школы он пронес две единицы огнестрельного оружия.

Как пишет Reuters, число убийств в Мексике достигло пика в последние два года, однако подобные случаи в школах остаются редкостью.

В 2014 году в американском штате Нью-Мексико 12-летний школьник принес в школу дробовик-обрез и начал стрелять, но одному из учителей удалось убедить его сдаться полиции. В результате серьезно пострадали двое детей, но их удалось спасти.

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