Для воевавших в Чечне и Афганистане предложили амнистию

Депутат Госдумы Сергей Иванов внес на рассмотрение законопроект об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы. Документ опубликован на сайте Государственной Думы, на него обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно документу, предлагается освободить некоторые категории граждан, которые были осуждены впервые и отбывают наказание за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. В частности, в список входят участвовавшие в боевых действиях по защите Отечества и приравненные к ним, воевавшие в Афганистане или других государствах во время боевых действий, а также военные и правоохранители, воевавшие в Чечне и участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Кроме того, амнистировать предлагается обладателей госнаград СССР и России, несовершеннолетних, ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС и подвергшихся там воздействию радиации, женщин с несовершеннолетними детьми, мужчин старше 55 лет, женщин старше 50 лет, а также инвалидов инвалиды I или II группы, больных активной формой туберкулеза I или II группы, онкобольных с заболеваниями III или IV клинической группы.

Беременных и мужчин с несовершеннолетними детьми депутат предложил помиловать только при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних.

В апреле 2015 года было объявлено о президентской амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под нее попали граждане, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющие заслуги перед страной.

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