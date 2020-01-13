Вора в законе Чичу обвинили в руководстве бандами из российской колонии

Отбывающий 20-летний срок в колонии строгого режима вор в законе Чича стал фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева.

По версии следствия, 49-летний уроженец Татарстана, находясь в исправительной колонии (ИК-19) в Иркутской области, продолжал заниматься криминальной деятельностью: распространял и сохранял преступные традиции, а также использовал свое положение вора в законе для управления бандами на территории России, в первую очередь в Иркутской области. Его действия способствовали нарушению режима другими заключенными.

Под кличкой Чича скрывается 49-летний уроженец города Нижнекамска Радик Шафигуллин, уточняет издание «Прайм Крайм». Впервые на скамью подсудимых он попал в 16-летнем возрасте за грабеж и был осужден на три года. В 1997 году он вновь попал под суд, на этот раз за подделку документов. Спустя год в Ростове-на-Дону его короновали.

Известно, что Чича покровительствовал ОПГ «Татары».

В 2009 году его приговорили к 20 годам заключения за убийство двух человек и покушение на убийство третьего. Эти преступления, по данным следствия, были совершены в 2003 году с целью распространения влияния на Иркутск и действующие в регионе преступные группировки.

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