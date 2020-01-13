Залив в районе взрыва экспериментального российского двигателя закрыли

Двинский залив Белого моря, возле которого в августе 2019 года произошел взрыв на военном полигоне в Неноксе, закрыли для свободного плавания. Об этом сообщается на сайте администрации морских портов западной Арктики.

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Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки, устройство загорелось. Погибли два сотрудника Министерства обороны России и пять сотрудников «Росатома». После происшествия на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска. Эксперты отмечали, что кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин также заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.

В конце августа стало известно, что два понтона, которые были якобы задействованы при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, остались в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря без охраны, ограждения или предупредительных знаков. В областной администрации объекты назвали потенциально опасными, однако не уточнили степень опасности и причины.

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