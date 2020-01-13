Шеринг электросамокатов «Карусель» привлек 25 миллионов рублей через StartTrack

Шеринговая компания «Карусель» привлекла через краудинвестинговую платформу StartTrack 25 миллионов рублей. Инвесторы выразили намерение в дальнейшем вложить в проект дополнительно 48 миллионов рублей, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Карусель» работает на рынке с 2017 года. Силами компании была создана уникальная модификация электросамоката, оптимизированная для потребностей кикшеринга. У них отсутствует складной механизм, есть защита от влаги, болты спрятаны в корпус. Также значительно усилен рулевой механизм, а батарея держит заряд дольше, чем у других серийных моделей. Кнопки отсутствуют, так как самокат управляется при помощи приложения. В результате электросамокаты «Карусели» обладают повышенными показателями надежности и максимально защищены от посягательств вандалов.

Выручка компании «Карусель» в 2018 году составила 61 миллион рублей.

«Unit-экономика шеринга электросамокатов в разы эффективнее, чем unit-экономика классического каршеринга. Один самокат стоит около 45 тысяч рублей, а автомобиль Lada Granta – около 650 тысяч рублей. Однако стоимость минуты использования приблизительно одинакова. Использование самоката весьма комфортно, это наиболее удобный для городских условий вид транспорта», — говорит основатель «Карусели» Иван Серебренников.

На сегодняшний день в связи с ростом спроса со стороны инвесторов, компания расширила объем раунда до 60 миллионов рублей, уже за 30 процентов доли в компании.