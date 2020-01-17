«Газпром нефть» первая из компаний РФ получила международную премию IPTC

«Газпром нефть» стала первой российской компанией, чей проект получил престижную отраслевую награду Excellence in Project Integration. Премии удостоился проект разработки арктического актива «Газпром нефти» — Новопортовского месторождения, говорится в сообщении компании.

Премия присуждается проекту с инвестициями свыше 500 миллионов долларов, который показывает выдающиеся достижения на всех этапах его реализации: в управлении проектом, геологии, бурении, инжиниринге, строительстве, HSE и развитии региона.

Вручение Excellence in Project Integration проходит ежегодно на международной конференции International Petroleum Technology Conference (IPTC), являющейся значимым событием мировой нефтегазовой отрасли и проводимой с целью продвижения новых научно-технических знаний и достижений. Мероприятие проводится уже 15 лет, в 2020 году участники форума собрались в Дахране (Королевство Саудовская Аравия).

«Новый Порт» вошел в тройку финалистов премии IPTC наряду с проектом Kaombo на ультраглубоководном (1950 м глубина моря) шельфе Анголы от Total и одним из первых в мире плавучих заводов СПГ Satu от PETRONAS. Всего международные эксперты оценивали 17 проектов из 9 стран мира.

Арктический актив «Газпром нефти» получил самую высокую оценку профессионального сообщества за уникальные достижения в управлении и руководстве интегрированным нефтегазовым проектом.

Благодаря реализации проекта освоения Новопортовского месторождения ямальскую нефть впервые стали отгружать в Европу по Северному морскому пути круглый год, что позволило сформировать крупный нефтегазовый кластер за Полярным кругом России, рассказал заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев . «Высокая оценка мирового отраслевого сообщества доказывает, что наша компания остается в авангарде технологического развития и готова к освоению самых сложных проектов, в том числе, в Арктике», — добавил он.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Ямала» Алексея Овечкин а, «Новый Порт» — сложный и интересный проект, где удалось внедрить уникальные технологии в суровых климатических условиях, создать проектные команды, опыт которых тиражируется в периметре компании и за ее пределами. «Возможно поэтому, — добавил он, —наш проект уверенно выбился в лидеры и завоевал первое место престижной международной премии».

