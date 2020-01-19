Опубликовано видео с места атаки военного лагеря в Йемене повстанцами-хуситами. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видны разрушения, обваленные балки зданий.

19 января сообщалось, что повстанцы-хуситы атаковали учебный военный лагерь в Йемене с помощью баллистических ракет и беспилотников. В результате нападения погибли по меньшей мере 60 человек, десятки были ранены.

В стране с 2014 года длится конфликт между правительственными силами и повстанцами-хуситами. Сейчас они контролируют столицу Йемена Сану. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией ввела войска в Йемен. В составе коалиции также Бахрейн, Катар, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко и Пакистан. Объединенные Арабские Эмираты и Судан вывели свои войска летом и осенью 2019 года.

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