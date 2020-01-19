Десятки человек погибли в результате нападения на военный лагерь в Йемене

Повстанцы-хуситы напали на учебный военный лагерь в Йемене. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, атака была совершена с помощью баллистических ракет и беспилотников. В результате нападения погибли по меньшей мере 60 человек, десятки ранены.

В ноябре повстанцы-хуситы сбили саудовский реактивный истребитель F-15 при помощи систем противовоздушной обороны.

В стране с 2014 года длится конфликт между правительственными силами и повстанцами-хуситами. Сейчас они контролируют столицу Йемена Сану. В 2015 года в Йемен ввела войска коалиция во главе с Саудовской Аравией. В нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко и Пакистан. Объединенные Арабские Эмираты и Судан вывели свои войска летом и осенью 2019 года.

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