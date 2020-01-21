Число погибших в крупном пожаре в российском поселке выросло

Число погибших при пожаре в частном жилом доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области увеличилось до 11. Об этом заявили в Главном управлении МЧС РФ по области.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

По информации ТАСС, в сгоревшем одноэтажном деревянном доме проживали 14 человек. Известно, что двое самостоятельно сумели выбраться из огня.

Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил, что пятеро из погибших — его сограждане. Источник агентства «Интерфакс» в районной администрации рассказал, что остальные погибшие также могут быть иностранцами — здание использовалось в качестве общежития, в котором проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.