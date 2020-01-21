Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан вышел на подиум во время Недели моды в Париже. Об этом сообщает портал Hypebeast.

65-летний Джеки Чан принял участие в создании осенне-зимней коллекции китайского спортивного бренда Li Ning, а затем стал моделью на его показе. Капсульная коллекция состоит из 10 вещей, выполненных в черно-бежевой расцветке, в ней представлены одежда и обувь для активного образа жизни.

При разработке дизайна актер вдохновлялся боевым искусством кунг-фу. Вещи из эксклюзивной коллаборации появились в магазинах Китая 19 января, а в мире запуск продаж планируется начать в конце 2020 года.

Китайский бренд спортивной одежды Li Ning, основанный в 1990 году гимнастом Ли Нином, сотрудничает со спортсменами по всему миру. В этом году компания празднует 30-летие.

В декабре 2019 года гонконгский актер Джеки Чан чуть не умер на съемочной площадке фильма «Авангард». Он застрял под камнем в море и не мог выбраться. Знаменитость утверждает, что не поддался панике, однако все же испугался. На помощь актеру пришли коллеги, они вытащили его из воды.

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