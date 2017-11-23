Джеки Чан купил трехпалубную китайскую суперъяхту с джакузи

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан приобрел новую суперъяхту. Об этом сообщает Daily Mail.

38-метровое судно построено китайской верфью Ruiying Yachts. Яхта оборудована сауной, караоке-салоном, ванной-джакузи и вертолетной площадкой. Данные о внутренней планировке яхты не раскрываются; опубликованы лишь фотографии каюты владельца, кают-компании и камбуза. Силовая установка — два двигателя CAT C32 по 1900 лошадиных сил; максимальная скорость — 32 узла (59 километров в час).

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Церемония передачи судна владельцу прошла в городе Хулудао, провинция Ляонин, КНР. На последовавшей пресс-конференции Чан сообщил, что планирует заказать на верфи еще одну яхту, на этот раз 46-метровую.

В 2017 году Джеки Чан занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes. По данным издания он заработал 49 миллионов долларов.

Верфь Ruiying Yachts основана в 2012 году. Штаб-квартира и производственные мощности находятся в городе Далянь, провинция Ляонин, КНР.