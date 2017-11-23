Ценности
 
Последние новости
Сенатора Керимова отказались выпускать из Франции
Джеки Чан купил трехпалубную китайскую суперъяхту с джакузи
Задержанному во Франции Керимову предъявили обвинение в отмывании денег
РПЦ установит допустимое количество браков для верующих
Названы сроки запрета кальянов в кафе и ресторанах России
Саакашвили вышлют из Украины до конца года
США признались в поставках Украине летального оружия

Джеки Чан купил трехпалубную китайскую суперъяхту с джакузи

Перейти в «Мою Ленту»

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан приобрел новую суперъяхту. Об этом сообщает Daily Mail.

38-метровое судно построено китайской верфью Ruiying Yachts. Яхта оборудована сауной, караоке-салоном, ванной-джакузи и вертолетной площадкой. Данные о внутренней планировке яхты не раскрываются; опубликованы лишь фотографии каюты владельца, кают-компании и камбуза. Силовая установка — два двигателя CAT C32 по 1900 лошадиных сил; максимальная скорость — 32 узла (59 километров в час).

Церемония передачи судна владельцу прошла в городе Хулудао, провинция Ляонин, КНР. На последовавшей пресс-конференции Чан сообщил, что планирует заказать на верфи еще одну яхту, на этот раз 46-метровую.

В 2017 году Джеки Чан занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes. По данным издания он заработал 49 миллионов долларов.

Верфь Ruiying Yachts основана в 2012 году. Штаб-квартира и производственные мощности находятся в городе Далянь, провинция Ляонин, КНР.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Punchy performer! A peek inside Jackie Chan's new 1,900hp superyacht with three decks, a helipad, sauna and even a karaoke room
Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты
Reebok Classic возродил кроссовки «Джеки-Чаны»
Ценности
Ценности00:0615 ноября

«Деньги — это дерьмо»

Он заслужил уважение черных, спускает миллионы на шубу и готов вмазать фанатам
19:0022 ноября

PornHub откроет магазин одежды в Нью-Йорке

19:0222 ноября

Илон Маск заработал 300 тысяч долларов на бейсболках

15:3722 ноября

Раскрыты мотивы женского шопинга в праздники

Ценности00:08 9 ноября

Белое мясо

Российские модели в Китае торгуют наркотиками и умирают от истощения
18:2822 ноября

Швейцарцы выпустили новые «дубовые» часы

16:1922 ноября

Платье Шараповой признали самым красивым теннисным нарядом года

14:0522 ноября

УАЗ выпустит расписную «буханку» для скейтбордистов

Ценности00:0317 ноября

Треники на стероидах

Жертвы моды отдают последнее ради понтов
13:2222 ноября

Saint Laurent предложил прокатиться на мотороллере с хлыстом

12:0622 ноября

Фаррелл Уильямс рассказал о кроссовках по цене автомобиля

17:5121 ноября

На дорогах Британии опробовали самоуправляющиеся автомобили

Россия
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Госдума поддержала ужесточение наказания за издевательства над животными
Устранившего очереди сотрудника «Почты России» вынудили уволиться
Накрыло: на Урале произошел мощный выброс радиации
Уровень загрязнения в Челябинске превышен в сотни раз
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Девочка отбилась кочергой от ворвавшегося в дом извращенца в маске
Все материалы
Мир
Сулейман КеримовЛазурно: российского миллиардера задержали в Ницце
Сулеймана Керимова подозревают в отмывании миллионов евро
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Турция объявила сроки поставки российских С-400
В Европе предупредили о скорой смерти десятков тысяч беженцев
Судьба генерала: Ратко Младич умрет в тюрьме
Он убивал мусульман тысячами и не щадил даже детей
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Иракские ополченцы решили убивать американских солдат
Все материалы
Бывший СССР
Сидите ровно: Луганск захватили вооруженные люди в масках
Глава ЛНР продолжает конфликтовать с МВД
В Узбекистане началась спецоперация по выявлению девственниц
ДНР пошла спасать ЛНР и подпустила к себе украинцев
Появилось видео захвата Генпрокуратуры ЛНР
В Тбилиси завершили спецоперацию по поимке террористов
Захарченко попросили возглавить ЛНР и снова создать Новороссию
Из Донецка в Луганск выехала бронетехника
Все материалы
Экономика
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Национальное конгрессное бюро раскроет потенциал России на мировом деловом рынке
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Суд привлечет Агентство по страхованию вкладов к спору Центробанка с «Югрой»
Пребывание в тюрьме обошлось Керимову в 117 миллионов долларов
Около 40 процентов коньяка в России оказались подделкой
Украину пригрозили оставить без 600 миллионов евро
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
Решили на троих
Известный питерский художник погиб из-за ревности студентки
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Мигрант в одиночку атаковал петербургский главк ФСБ и попал на видео
Российские заключенные начнут кормить себя сами
«Богатые русские дети» устроили гонки по разделительной Кутузовского проспекта
Похоронный агент выкрал и закопал тело ради премии
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Это восприняли как наказание»
Неизвестная история борьбы России и Запада
Сирийцы нашли «неубиваемую» замену БМП-1
SpaceX прекратит разработку Falcon 9
Доказана смертельная опасность мыла
Пересаживающий головы хирург пообещал бессмертие
Все материалы
Спорт
«Игоряна с сухаряном»
ЦСКА не оставил шансов «Бенфике», Акинфеев снял проклятие Лиги чемпионов
В сети отпраздновали падение антирекорда Акинфеева
ЦСКА обыграл португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов
В Латвии назвали торжеством правды лишение россиян золота Олимпийских игр
Россия отказалась от ЧМ по баскетболу в ответ на допинг-скандалы
Анонсированы новые дисквалификации российских спортсменов
Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014
Все материалы
Культура
Признак оперы
Как Дмитрий Хворостовский стал главным оперным певцом России
Циркуль в глаз
Судьба еврейского художника: от украинских сказок до нацистской выставки
«Происходящее — форма женского освобождения»
Йоаким Триер о мистической драме про лесбийскую любовь и Бога
Хворостовский завещал похоронить его в двух местах
Все сцены с поглощающим пищу Брэдом Питтом смонтировали в один ролик
Эмилия Кларк грязно высказалась о сексе в «Игре престолов»
Создатель «Истории игрушек» ушел из Pixar из-за любви к поцелуям
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
Мусорные мешки за 25 тысяч рублей посеяли раздор в сети
Девушки массово раздвинули ноги
Мать сфотографировала обнаженного отца с маленьким сыном в душе и попала под суд
Telegram впервые заблокировал канал с пиратским контентом
Мужчина назвал женский оргазм мифом и пожалел
Известное телешоу уличили в обмане зрителей
Все материалы
Ценности
Стою такая, вся в вельвете
Любимый материал американских сутенеров 1970-х снова в моде
PornHub откроет магазин одежды в Нью-Йорке
Илон Маск заработал 300 тысяч долларов на бейсболках
Раскрыты мотивы женского шопинга в праздники
Платье Шараповой признали самым красивым теннисным нарядом года
УАЗ выпустит расписную «буханку» для скейтбордистов
Фаррелл Уильямс рассказал о кроссовках по цене автомобиля
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Японцев арестовали за секс в отеле
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Россияне увлеклись поездками в Хельсинки
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Рыбаки четыре дня прятались от крокодилов на крыше застрявшей машины
Клоповник шестилетней выдержки попал на видео
Полицейский пес поотжимался под саундтрек к «Рокки»
Порнозвезда рассказала о неприглядной стороне секса на камеру
Все материалы
Мистер Спок
Мы пощупали новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
Тест: какой автобренд круче
Угадываем компании, которые зарабатывают на нас больше остальных
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
Из бананов и палок
Что получается, когда машины пытаются делать в Уганде, Кении и других странах
Появились изображения новой Toyota Camry для России
Названы сроки появления электроседана Tesla Model 3 в России
Тайванцы сделали 1360-сильный электросуперкар для бездорожья
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Все материалы