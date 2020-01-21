США назвали две новые страны для торговой войны

Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Он назвал две новые европейские страны, которые рискуют попасть под действие американских пошлин, сообщает РИА Новости.

Мнучин напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить введение налога до конца года, и призвал Италию и Великобританию последовать его примеру. По словам министра, приостановка цифрового налога во Франции выглядит как начало разрешения спора.

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Ранее о возможности столкновения Чехии с США предупредила местная газета Hospodářské noviny. По данным издания, закон об аналогичном налоге правительство страны одобрило в конце 2019 года. При этом в Вашингтоне уже предупредили республику о серьезных потерях в результате такого решения, пригрозив многомиллиардными потерями.

Между тем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон утверждает, что цифровой налог вскоре введут не в отдельных странах, а на общеевропейском уровне. Сроки принятия такого решения он не обозначил.

Реакция США связана с тем, что цифровой налог касается в первую очередь американских корпораций. Во Франции он получил название GAFA — аббревиатура составлена из названий Google, Apple, Facebook и Amazon. Это крупнейшие по капитализации компании США, в мире их опережает только саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

Согласно французской инициативе, утвержденной в середине прошлого года, налог должен коснуться компаний с оборотом не менее 750 миллионов евро и заработком внутри страны не менее 25 миллионов. У Италии сумма заработка на национальном рынке еще ниже — 5,5 миллиона евро. США пригрозили обложить пошлинами французские товары на сумму 2,4 миллиарда евро. Макрон согласился отложить решение после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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