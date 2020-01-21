Пьяных водителей решили лечить насильно

Водителей, неоднократно совершавших правонарушения в пьяном виде или выпивавших в неположенных местах, решили начать лечить насильно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Согласно их содержанию, судам предложили направлять на обязательное лечение от алкоголизма злостных правонарушителей. Их могут обязать пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию.

Издание напомнило, что Уголовный кодекс уже предусматривает принудительное лечение по решению суда, однако это не касается алкоголизма. Как правило, в медучреждение отправляют тех, у кого после совершения преступления произошло психическое расстройство, из-за чего невозможно назначить и исполнить наказание.

По словам адвоката Игоря Апостола, принудительное лечение не нарушает прав человека. Согласно российской Конституции, свобода человека может быть ограничена в случае необходимости. «Если ситуация запущенная, возникает необходимость в их изоляции от общества и принудительном лечении», — добавил он.

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Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков заявил, что люди с диагнозом «алкоголизм» не совершают систематических правонарушений и преступлений в нетрезвом виде. По его словам, чаще закон нарушают те, кто игнорирует правила. Например, когда водители садятся за руль выпившими.

Наркозависимые совершают преступления чаще, поскольку втянуты в систему продажи веществ. При этом принудительное лечение таких людей несостоятельно и неэффективно, считает эксперт. По его мнению, лечение может быть полезно лишь при наличии мотивации для пациента.

В ноябре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ внесли на рассмотрение еще в мае 2019 года. Изначально предполагалось создать вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства для взимания платы с постояльцев. Сейчас вытрезвители действуют более чем в 20 субъектах России.

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