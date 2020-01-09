В России открылись вытрезвители

В Сыктывкаре и Мичуринске на новогодних праздниках открылись вытрезвители. Об этом сообщает агентство «Комиинформ» со ссылкой на Минздрав Республики Коми и пресс-службу управления МВД по Тамбовской области соответственно.

Так, с 1 по 8 января вытрезвитель в Сыктывкаре посетили трое местных жителей. Каждый из них провел в учреждении не более суток. Вытрезвитель в Мичуринске начал работу 5 января. Сколько человек его посетили за это время, не уточняется.

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Вытрезвитель в Сыктывкаре открыт на базе республиканского наркологического диспансера при отделении медицинского освидетельствования, в Мичуринске — на базе неотложной наркологической помощи открылось отделение для граждан в состоянии алкогольного опьянения. Пребывание в них бесплатное.

В сыктывкарском вытрезвителе работает две палаты — мужская и женская, в мичуринском вытрезвителе предусмотрено помещение для персонала с компьютеризированным рабочим местом и учетной документацией.

5 ноября 2019 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ внесли в Госдуму в мае. В нем предлагалось создавать вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства, чтобы взимать плату с постояльцев. Медицинское вмешательство предложили производить без согласия пациентов. Система вытрезвителей в России была ликвидирована в 2011 году в ходе реформы МВД, после чего заниматься нетрезвыми обязали больницы.

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