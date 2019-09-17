Правительство одобрило идею возродить вытрезвители в России

Комиссия правительства по законопроектной деятельности с замечаниями одобрила проект федерального закона о создании медицинских вытрезвителей в российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

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В документе сказано, что правительство поддержало инициативу, но в законопроекте необходимо уточнить правовой статус спецучреждений и правовые основания для направления и содержания в них нетрезвых людей, а также определить оказываемые там виды помощи. Кроме того, следует прописать источники и порядок расходования средств.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае. В нем предлагалось закрепить за органами государственной власти и местного самоуправления полномочия по организации вытрезвителей и помощь гражданам, находящимся в общественных местах в пьяном виде. Учреждения должны создаваться на базе муниципально-частного партнерства, что позволит взимать плату с постояльцев. Медицинское вмешательство в правительстве предложили производить без согласия пациента.

Система вытрезвителей в России была ликвидирована в 2011 году в ходе реформы МВД, после чего заниматься нетрезвыми обязали больницы. В настоящее время в 20 субъектах страны действуют вытрезвители на базе медицинских, социальных и иных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом.

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