Москвичи получили доступ к электронным медкартам

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна не только врачам, работающим в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), но и пациентам. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря электронной медицинской карте история болезни пациента доступна врачу в режиме реального времени, а на ее заполнение уходит гораздо меньше времени, чем на рукописный аналог. Кроме того, доступ к электронным картам имеют также и врачи скорой помощи. Во время вызова они могут оперативно увидеть всю историю болезни пациента, хронические заболевания, аллергический статус и другие важные показатели, которые важно знать для оказания экстренной медицинской помощи.

Благодаря доступу к ЭМК пациенты также смогут получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья и здоровья своих детей. В частности, в карте можно будет увидеть: протоколы осмотров врачей в поликлинике, начиная с 2017 года, то есть информация о жалобах пациента, истории заболевания, результатах осмотра, диагнозе, рекомендациях по лечению; результаты анализов, проведенных начиная с 2019 года; заключения радиологических исследований (КТ, МРТ, маммография, флюорография), начиная с 2019 года; результаты других инструментальных исследований (такие как эндоскопия, ЭКГ), проведенных с 2020 года. Также в ЭМК будут содержаться выписки из стационаров, начиная с 2019 года, которые включают в себя информацию о том, когда пациент был в больнице, какие были проведены исследования, консультации специалистов, какое оказано лечение, и какие были даны рекомендации.

Важным преимуществом электронных карт является и то, что они всегда доступны и их невозможно потерять. Например, если человеку потребовалась медицинская помощь в другом городе, он может предоставить всю необходимую информацию врачу в режиме реального времени.

«На сегодняшний день у нас совершенно иной потребитель медицинских услуг. Это более активный потребитель, он хочет больше знать в отношении своего здоровья, он хочет быть осведомлен. То есть сейчас люди хотят не только знать о своём здоровье, они хотят быть участниками процесса и вместе с врачами обсуждать ход лечения и назначения», — отметила Анастасия Ракова.

Москва, по ее словам, давно занимается цифровизацией здравоохранения. «Проделана огромная работа, которая позволяет уже большинство медицинской информации, документации, которая формируется в поликлинике, иметь в цифровом виде. Более того, мы внедряем единую информационную систему также и в стационарах. В ближайшие несколько лет эта система будет завершена. При этом, не дожидаясь, когда мы полностью приведем в единый цифровой формат все стационары, мы в 2019 году приняли решение, несмотря на то, что не все стационары работают в одном программном обеспечении, формировать выписной эпикриз, который в едином цифровом виде будет храниться в электронной медицинской карте», — рассказала заместитель мэра столицы.

Сегодня, отметила она, накоплен огромный объем информации: 100 миллионов протоколов осмотра врачей в поликлинике, 45 миллионов выписанных льготных рецептов, 25 миллионов результатов анализов, 2,5 миллиона выписанных эпикризов из стационаров. «Мы считаем, что этой информации вполне достаточно для того, чтобы открыть единую электронную медицинскую карту пациентам, чтобы люди могли этой информацией пользоваться. Вся информация, которая будет собираться, и все медицинские услуги, которые будут оказаны человеку в будущем, с 2020 года автоматически будут храниться в цифровом виде», — добавила она.

ЭМК заводится автоматически при первом посещении пациентом поликлиники. Доступ в личный кабинет пациента осуществляется уже с 14 января на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Оформить доступ к ЭМК могут жители старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС. Для этого необходимо заполнить паспортные данные, серию и номер полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом. Доступ предоставляется в течение пяти рабочих дней.

Для защиты информации при открытии электронной карты используется двухэтапная авторизация, как во всех банковских системах. Во-первых, заявку на просмотр своих электронных карт смогут подать только авторизованные пользователи портала mos.ru, а получить доступ к карте ребенка смогут только родители, у которых подтверждена информация о родстве в едином личном кабинете mos.ru. Также в целях безопасности пользователь должен загрузить свою фотографию с паспортом в руках.

Многие спрашивают, для чего нужна такая фотография? Отвечая на этот вопрос в своем блоге, мэр Москвы Сергей Собянин поясняет, что хотя многие люди доверяют родственникам и друзьям свой логин и пароль от mos.ru, но это не значит, что подобное доверие автоматически распространяется и на данные медицинской карты.

Именно поэтому была введена сложная, но максимально надежная процедура идентификации заявителей на получение доступа к ЭМК. В рамках процедуры специалисты в ручном режиме рассматривают каждое заявление на соответствие требованиям, в том числе сверяют «селфи» заявителя с фото в паспорте, чтобы убедиться, что он сам просит предоставить доступ к своим медицинским данным.

Стоит отметить, что для обычных пользователей портала госуслуг необходимость прикреплять фото с паспортом сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, после проверки данных в заявке на мобильный телефон заявителя будет направлен пароль для первичного входа. При каждой последующей авторизации на мобильный телефон пользователя будет генерироваться и отправляться новый одноразовый пароль.

Некоторые считают, что ЭМК не нужна в принципе. Однако электронная медицинская карта — это не простая замена бумажной истории болезни, а ключевой инструмент оказания полноценной, качественной и своевременной помощи ее владельцу, отмечает в своем блоге мэр Москвы.

ЭМК обеспечивает непрерывность и преемственность различных этапов лечения: диагностики, амбулаторного и стационарного лечения, реабилитации и так далее. Благодаря ЭМК врачи стационаров видят всю картину развития заболевания, с которым пациент поступил в больницу. А врачи поликлиник получают полную информацию о том, какое лечение было проведено в стационаре, и что им необходимо делать дальше.

При этом пациентам не только не нужно постоянно носить с собой ворох бумаг, но и проводить дублирующие анализы и исследования. Благодаря ЭМК врачи скорой помощи заранее получают информацию о пациенте, к которому они спешат на помощь.

Со временем электронная карта станет и основным инструментом профилактики и ранней диагностики заболеваний — своего рода «будильником» или «тревожной кнопкой» для пациентов и врачей.

Уже сегодня системы искусственного интеллекта, работающие на базе ЭМК, напоминают родителям о необходимости сделать прививку ребенку. А в недалеком будущем взрослые пациенты будут получать приглашения на диспансеризацию. Если результаты исследования, внесенные в ЭМК, укажут на риск возникновения серьезного заболевания или обострения имеющейся «хроники», то система будет подавать сигнал тревоги для самого пациента и его лечащего врача.

И, наконец, самое очевидное преимущество доступа к ЭМК — не нужно лишний раз ходить в поликлинику, чтобы узнать результаты анализов.