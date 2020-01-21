В лекарствах от алкоголизма и диабета обнаружили антираковое действие

По итогам проверки тысячи неонкологических препаратов ученые выяснили, что многие из них могут убивать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Ученые американского Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера обнаружили, что некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма, снижения уровня холестерина и артрита могут убить раковые клетки в лабораторных условиях. В общей сложности исследователи обнаружили почти 50 таких неонкологических препаратов.

Как пояснили авторы исследования, исторически ученые нередко сталкивались с новыми возможностями использования существующих препаратов. Например, аспирин оказался эффективным для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы создали эту базу данных, чтобы позволить исследователям делать такие случайные открытия более осознанным образом», — рассказал один из авторов опыта Стивен Корселло (Steven Corsello).

Некоторые препараты подавляли раковые клетки не так, как это делают онкологические препараты — с помощью блокирования белков. Вместо этого использовались ранее не известные механизмы — активация связывающего белка или стабилизация межбелковых взаимодействий.

Авторы считают, что в будущем такое открытие поможет выявить пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от тех или иных лекарств. Так, ученые выяснили, что препарат дисульфирам, который применяют для лечения алкоголизма, может убивать несущие мутации клетки.

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