Москвичам рассказали об очередном температурном рекорде

В январе в Москве и Подмосковье был установлен абсолютный погодный рекорд — температура в первые 20 дней месяца превысила среднее значение на девять градусов. За всю историю метеонаблюдений такого превышения нормы еще не было, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Об этом во вторник, 21 января, передает телеканал «360».

По ее словам, существенных изменений в погоде ждать не стоит. «Большую часть последней декады января, которая по климату считается самой холодной, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около отметки ноль градусов», — сказала Позднякова.

Кроме того, метеоролог отметила, что февраль также вряд ли будет холодным. Понижение температуры в следующем месяце возможно, однако синоптики сомневаются, выпадет ли вообще этой зимой снег. Нынешняя погода больше характерна для первой декады апреля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что причиной аномально теплой зимы является проход всех циклонов по северным траекториям, из-за чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Например, в пятницу, 17 января, температура в Москве приблизилась к рекорду 1925 года, когда было плюс 4,2 градуса тепла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru