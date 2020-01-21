Скандальная основательница «Даблби» запустила новый проект

Основательница и бывшая глава сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман запустила новый проект — кофейню Flip, пишет The Village.

Заведение расположено в Милютинском переулке Москвы и позиционирует себя как ориентированное на здоровое питание. Также Flip выступает за безотходное производство: посуду можно сдать на барную стойку для повторного использования, одноразовая стоит 10 рублей.

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Цфасман получила скандальную известность после того, как столкнулась с претензиями от партнеров по своему бывшему проекту — сети кофеен «Даблби». Компания, в которой она занимала должность гендиректора, продавала франшизы всем желающим, и в результате многие из франчайзи заявляли об обмане со стороны Цфасман. По их словам, она не заключала договоры и не оказывала должной поддержки франчайзи.

В конце прошлого года основные акционеры сети обратились в полицию с заявлением на Цфасман, обвиняя ее в мошенничестве.

Отмечается, что всего в Москве планируется открыть четыре заведения под брендом Flip. Это будет сделано до конца января.

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