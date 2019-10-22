Оскандалившаяся основательница «Даблби» анонсировала новый проект

Основательница сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман, которую бывшие партнеры обвиняют в неудачах своего бизнеса, объявила о запуске нового проекта, суть которого пока не раскрывается. Соответствующую публикацию она сделала в своем аккаунте в Instagram.

«Новый проект, как новый роман, занимает все твое внимание, время и эмоции. Все уже на выставке в Милане, а я только лечу. Зато список стендов и всех новинок — в кармане», — написала Цфасман в комментарии к публикации.

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Сеть «Даблби» основана в 2012 году. Сейчас в нее входят 79 кофеен в городах России, а также в Праге и Тбилиси. При этом точки регулярно закрываются или меняют хозяев из-за нежелания владельцев франшизы заниматься их развитием ввиду убыточности.

В своих неудачах они винят именно Цфасман, не предоставившую, по их словам, обещанной поддержки, а также не заключившую соответствующие договоры. «Лента.ру» публиковала материал о деятельности Цфасман и руководителей «Даблби».

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