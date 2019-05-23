В сети высмеяли стремящихся к богатой жизни пользователей Instagram

Пользователи Instagram высмеяли тех, кто демонстрирует на своих снимках атрибуты роскошной жизни. На флешмоб, участники которого выкладывают в сеть снимки «настоящей жизни», обратил внимание таблоид Daily Mail.

Юзеры со всего мира публикуют в своих профилях фотографии с хештегами #NotARichKidOfInstagram («небогатый ребенок из Instagram») и #BudgetLife («бюджетная жизнь»). На них они пародируют изображения дорогих автомобилей, гаджетов и одежды.

Один из участников флешмоба наклеил на руль своего автомобиля бумажный значок марки Mercedes, а на пластиковый стакан — логотип кофейни Starbucks. Другой изобразил себя за работой у ноутбука: на гаджет он приклеил скотчем надкусанное яблоко, пародируя таким образом дорогостоящую технику от Apple. Жительница Америки «похвасталась» своей обувью, приклеив на резиновые шлепанцы стикеры с подписью Gucci.

Самыми изобретательными участниками флешмоба стали британцы. Многие девушки выкладывали свои фото с недорогим алкоголем на фоне полуразвалившихся домов, а некоторые из них — хвастались бюджетными подарками, полученными на праздники.

Ранее в сети набрал популярность флешмоб Shell On Challenge. Целью участников было съесть любой продукт в упаковке. Тогда специалисты предостерегли юзеров от записи подобных видео, поскольку это может быть опасно для жизни.

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