По посольству США в Багдаде нанесли ракетный удар

Несколько ракет взорвались в непосредственной близости от посольства США в Ираке. Об этом сообщает Al Arabiya.

Источники телеканала сообщают о двух или трех ракетах, упавших в «зеленой зоне» безопасности Багдада. Там расположены административные здания, а также сосредоточены дипмиссии.

В момент нападения в районе включилась сирена воздушной тревоги.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Американское посольство в Ираке уже несколько раз подвергалось ракетному обстрелу после того, как в ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп.

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