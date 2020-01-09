Американское посольство в Багдаде снова обстреляли

Зеленая зона безопасности в столице Ирака Багдаде снова подверглась обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

В районе, где расположены административные здания и посольства, разорвались две ракеты.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Об обстреле зеленой зоны также сообщалось 5 января. Тогда в результате атаки по меньшей мере одна семья местных жителей получила ранения.

Ситуация в Ираке накалилась после того, как в ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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