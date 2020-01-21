В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ

В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Об этом сообщил директор ВШГУ, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает REGNUM.

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Так, выпускник программы кадрового резерва Школы Евгений Дитрих продолжит работать на посту министра транспорта России. Еще один выпускник кадрового резерва — Валерий Фальков возглавил Министерство науки и высшего образования. Выпускник одной из программ ВШГУ Максим Решетников стал министром экономического развития России.

Еще два слушателя потока программы кадрового резерва ВШГУ — Антон Котяков и Михаил Мурашко — назначены на должности министра труда и соцзащиты и министра здравоохранения соответственно.

Комиссаров заявил, что все назначенные министры имеют большой опыт работы на ответственных позициях, который смогут применить в правительстве, а полученные во время обучения в ВШГУ знания и навыки пригодятся им на новой работе.

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