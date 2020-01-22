Markscheider Kunst выступят в клубе «16 тонн»

Питерская музыкальная группа Markscheider Kunst выступит в московском клубе «16 тонн». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, на грядущем концерте Markscheider Kunst собирается отметить день рождения своего гитариста, певца и автора песен Сергея Ефременко.

Мероприятие запланировано на 1 февраля. Билеты можно приобрести на сайте клуба.

Markscheider Kunst дебютировали в 1992 году, играя рокабилли, а в середине 1990-х активно продвигали латиноамериканскую и ямайскую музыку. Состав группы постоянно меняется. Сегодня в коллектив входят Сергей Ефременко (гитара, вокал, текст), Кирилл Оськин (бас-гитара), Владимир Матушкин (Nguba) (гитара, вокал), Кирилл Ипатов (тимбалес, конгас), Данила Прокопьев (барабаны, тимбалес), Егор Попов (труба), Антон Боярских (тромбон) и Илья Вымениц (тимбалес, конгас, бонгас).

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