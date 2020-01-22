Россиян научат продюсировать бездомных певцов

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут лекции Мэтта Пикока «Возможность надеяться — опера и искусство для бездомных». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мэтт Пикок — директор With One Voice, движения за объединение и развитие проектов в области искусства и работы с бездомными людьми. По словам организаторов, на лекциях он расскажет об опыте продюсирования «культурных проектов, которые демонстрируют, как музыка и опера могут помочь вернуть благополучие, свободу действий и уверенность в завтрашнем дне людям, оказавшимся на улице».

Лекции Пикока пройдут 23 января в московском музее современного искусства «Гараж» и 24 января на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Вход на мероприятия свободный по регистрации, лекции проводятся в рамках программы Года музыки Великобритании и России.

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